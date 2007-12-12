Срочно нужен дизайн

Для электронного журнала нужно нарисовать новый дизайн и сверстать одну страницу. Старый был довольно скучным, новый нужен яркий, и соответствующий тематике (юмор). Сам журнал можно скачать тут: http://www.sitysoft.com/modules/mydownloads/visit.php?cid=70&lid=1253 рекомендую всем ознакомиться с ним, прежде чем писать предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень срочно нужно сделать качественный дизайн. Ссылку на портфолио и номер аськи оставляем.
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