Дизайн персонального сайта

$180
Дизайн сайтовЗавершен49 заявок387 просмотров
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Требуется web-дизайнер для разработки персонального сайта.

16 лет назад
lobity
Петр 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
GK-design
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$180
Заказ выполнен качественно и в срок. Помог исправить некоторые мои "промашки".
Хороший заказчик, приятный в общении человек. Очень рекомендую!
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