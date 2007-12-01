Дизайн информационного портала

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт80 заявок568 просмотров
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Нужен дизайн информационного портала. Главная страница. Иконки. Страницы информации. Портал посвящен выставкам.

Бюджет - около 1 000 у.е.

Отписывайтесь сразу с портфолио. Спасибо.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
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