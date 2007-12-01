Дизайн в шаблон джумла

Требуется нарисовать дизайн для сайта строящегося поселка. Т.к. поселок находится в историческом месте, центр культурной тусовки XIX века, дизайн должен отражать: - культурное наследие - исторические места, - творчество, интеллигенция - в тоже время, не вычурно, а понятно - ...
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есть дизайн готовый, надо сделать шаблон для джумлы с проверкой кода, лучше писать по icq и телефону
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