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Внимание! Требуется высокопрофессиональный талантливый веб-дизайнер, способный создать цифровой шедевр - гармонию красоты, удобства и технологий.

Конкурс

Крупный Интернет портал, с огромным потенциалом на великое будущее, ищет веб дизайнера высокого уровня, способного мыслить нестандартно, но красиво и практично.

Если вы хотите предложить свою кандидатуру, примите участие в Конкурсе: пришлите свой вариант дизайна сайта, аналогичного Weblancer.ru. – дизайн главной страницы и страницы с объявлениями. (Предпочтителен черный или темный фон). Дополнительно приветствуется использование нового художественного и красивого логотипа.

Дизайн должен сочетать в себе стиль и удобство.

Предложения и вопросы присылайте на [email protected].

Работы принимаются до 9 декабря.

Если у вас отличный вкус, вы талантливы, креативны и честолюбивы, хотите хорошо поработать, хорошо заработать и хорошо проPRитрся, поверьте, за этот проект стоит побороться.