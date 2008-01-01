Изготовление шаблона для shopcms

$100
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок308 просмотров
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шаблон для интернет-магазина на shopcms. Ассортимент товара: национальная башкирская одежда, старинные и сувенирные оружия (луки со стрелами, сабли, ножи), предметы художественно-прикладного искусства из дерева, отделочных камней (мрамор и т.п.), картины, книги на национальном языке, CD, DVD - диски с фильмами, музыкой.

Стиль оформления - старинный, с национальными башкирскими орнаментами, узорами, а на шапке - на фоне природы: юрты кочевников, кони, всадник с луком...

Бюджет маленький, так как проект некоммерческий и убыточный...

16 лет назад
bash-shop
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
Dzmitry
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-3)
16 лет назад
$80
Честный и порядочный, качественно выполнил заказ. Работать с ним было легко и просто
Отличный заказчик, всегда умеет четко изложить задачу.
sytrus
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
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