Изготовление шаблона для shopcms

шаблон для интернет-магазина на shopcms. Ассортимент товара: национальная башкирская одежда, старинные и сувенирные оружия (луки со стрелами, сабли, ножи), предметы художественно-прикладного искусства из дерева, отделочных камней (мрамор и т.п.), картины, книги на национальном языке, CD, DVD - диски с фильмами, музыкой.

Стиль оформления - старинный, с национальными башкирскими орнаментами, узорами, а на шапке - на фоне природы: юрты кочевников, кони, всадник с луком...

Бюджет маленький, так как проект некоммерческий и убыточный...