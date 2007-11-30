Дизайн сайта компании EVENT-мероприятий

Необходимо нарисовать дизайн сайта. Присылайте работы подобной тематики. Все стандартно, красивая шапка, 6-7 элементов меню, основной текстовый блок, блок и 3 последних новостей + footer. Называйте срок и цену. Время - деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн шаблона сайта для компании по организации праздников.
А именно дезайн главной страницы и внутренней, а так же интеграция его под CMS
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