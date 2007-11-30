Доработать дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок262 просмотра
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Стиль - минимализм.

Добавить какую-нибудь фишку.

Сверстать 3 странички.

Обязательно опыт и идея.

Дизайн сайта
16 лет назад
plehanov87
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад