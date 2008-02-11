Дизайн сайта промышленной тематики

$250
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок345 просмотров
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#1$

Необходимо нарисовать дизайн сайта. Присылайте работы подобной тематики. Все стандартно, красивая шапка, 6-7 элементов меню, основной текстовый блок, блок и 3 последних новостей + footer. Называйте срок и цену. Время - деньги.

Дизайн сайта
16 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
kostyasilence
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
Взялся за работу, все грамотно, четко по ТЗ, выполнил полностью все обязательства. Рекомендую.
Был рад работать с Максом. Постоянно общались, Доплатил за ожидание, все хорошо, мне с ним понравилось работать.
Заявки фрилансеров
kostyasilence
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад