Дизайн корпоративного сайта ресторанной группы

Требуется дизайнер и веб програмимст для разработки дизайна сайта Присылать ссылки на работы на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент мы хотим выбрать хорошую компанию или индивидуала, кто изготовит дизайн сайта.
Нам бы хотелось получить эскиз первой страницы, на основании которого, мы примем решении с кем работать.
подробности во вложенном файле.
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