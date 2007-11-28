Дизайн корпоративного сайта ресторанной группы

$1200
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок544 просмотра
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#1$

На данный момент мы хотим выбрать хорошую компанию или индивидуала, кто изготовит дизайн сайта.

Нам бы хотелось получить эскиз первой страницы, на основании которого, мы примем решении с кем работать.

подробности во вложенном файле.

16 лет назад
Reborn23
Пупкин 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров