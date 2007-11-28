Разработка дизайна сайтов

Нужен шаблон под OSCommerce для интернет магазина мобильных телефонов - Nokia. Предлагайте стоимость и сроки пожалуйста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер и веб програмимст для разработки дизайна сайта Присылать ссылки на работы на [email protected]
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