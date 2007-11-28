Очень хороший дизайн сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок453 просмотра
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#1$

Требуется создать дизайн сайта.

Сначало обьявляется конкурс на макет, тоесть вы должны предоставить нам вашу задумку, как вы себе представляете сайт.

Дизайн сайта для студии Профессионалы.ру http://www.professionaly.ru

Никаких требований не выставляю, тк хочу увидеть креатив. Предлагайте свои варианты.

Цена вопроса 10 000р - 15 000р. Платим сразу понравившемуся, а взамен хотим получить исходник на PSD.

НАПОМНЮ :

Что вам небходимо донести до нас СУТЬ дизайна, вам не обязательно тратить своё время для его полной нарисовки.

Можете писать текстом, как вы видите сайт, можете набросать макет на листочке отсканить и отправить нам, можете полностью всё прорисовывать.

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Победителю конкурса мы заплатим минимум 10 000р

И гарантируем ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ в нашей студии(Если Москва - то в офисе, если далеко - то удалённо)

Удачи вам в ваших креативных мыслях.

Работы слать на [email protected] с указанием ваших контактов для связи.

Также можете слать на [email protected] .

И просьба не стучать в аську или не писать в ПМ. Нам важно ваше вдохновение, а не то как вы болтаете.... )

Дерзайте.!

Дизайн сайта
16 лет назад
professionaly
Студия 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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