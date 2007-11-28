Тендер для начинающих дизайнеров

Необходимо придумать дизайн главной странички (для сайта тестов) и нарисовать в *.psd Оставляйте свои цены и сроки. В личку не писать. В ICQ не стучать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Web-студия Арт-центра "Страна" формирует команду молодых дизайнеров для постоянного сотрудничества.
Наличие портфолио не обязательно.
Желающие участвовать делают 1 (или все - по желанию) из 3-х тестовых заданий:
- Макет главной стр.
- Верстка главной стр.
- Логотип
Авторам всех достойных работ - постоянные заказы на недорогие (для начала) макеты и верстку.
Для участия указывайте свой мэйл, на котрый будет выслано ТЗ, и задание, которое Вы готовы выполнить.
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