Переработка темы К2 для WordPress.

Нужно почистить лишнее, поменять структуру страниц, расположение блоков, правильно прикрутить несколько плагинов + модифицировать widget manager в админке.

Возможно еще понадобится сверстать несложный дизайн для этой темы.

Работа там относительно серьезная т.е нужен человек уже ранее работавший с темой К2 или способный быстро в ней разобраться. При этом, если вы знаете эту тему и пишите хороший код - работы там на 2-3 дня максимум.