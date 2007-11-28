Дизайн и верстка под DLE

Добрый день.

есть шапка и лого.

надо сделать дизайн и сверстать все это под DLE

отвечу на все вопросы тут или по icq 777874

дизайн - верстка должна быть резиновая.

под все браузеры.

у откликнувшегося хотелось бы увидеть портфолио с его работами верстки под DLE