Макет+верстка, тематика проекта - каталог+рейтинг

$100
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок189 просмотров
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На выходе мне нужен html+css (psd источник конечно тоже)

сайт - рейтингующий каталог типа liveinternet и прочих

также понадобится набор разноцветных кнопок как 88х31 так и нестандартных

скрипт рейтинга покупной, так что образцы уже работающих сайтов покажу

в любом случае мне потребуется примерный вариант в jpg будущего макета для выбора вебмастера

16 лет назад
vronskiy
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
good_choose
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$100
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