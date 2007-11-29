Дизайн сайта для взрослых (50 шт)

$2500
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок593 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка 50 дизайнов. Тема: для взрослых:

Примеры рабочих сайтов, дизайны которых мне нравиться:

http://younghomevideo.com

http://netporn.tv

http://medicaluniform.netporn.tv/index.php

http://novoevideo.ru

Под дизайном пониматься сверстанный вариант сайты и не просто шаблон. Готов выкупить готовые дизайн которые не использовались ранее. Если есть примеры готовых дизайнов – жду! Если нет, рисуем (но выкуплю если только мне понравиться)

Цена: ~ 2500$ за 50 дизайнов.

Дизайн сайта
16 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bianko
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$2500
Эта прекрасная девушка рождена рисовать! Работа выполнена на отлично. Рекомендую всем. Самый талантливый дизайнер с которым приходилось работать :)
Отличный Заказчик и очень приятный человек, всем рекомендую! Работать приятно, легко и без проблем. С оплатой все ок, с постановкой задачи тоже все отлично, считаю что с Заказчиком мне повезло и желаю ему успехов во всех начинаниях! ...ну а нам, дизайнерам, соответственно хочу пожелать побольше таких Заказчиков :)...
  • Похожие заказы

  • Дизайн главной страницы портала

    Требуется разработка основной страницы портала (только рисунок), которая содержит рисунки-ссылки на разделы. Тема пртала - музыка Всего 5-ть разделов: - Радио (радиостанции и on-line радио) - Клубы (ночная жизнь) - Молодые исполнители (музыканты, сольные исполнители, полные группы, dj и ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание дизайна сайта и логотипа компании

    $1000

    Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Нашей компании требуется разработать дизайн для создающегося нами сайта, а так же фирменный логотип. Графическое решение хотелось бы видеть стильно-простым и ...

    Дизайн сайтов62 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон дизайна сайта

    Требуется шаблон дизайна сайта типа "adult видео за sms" и на базе его три вариации (классик, гей, лесби). Подробности при переписке.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подсказать как сохранить видео с сайта

    $5

    Есть сайт - http://www.intv-inter.net. Нужно сохранить видеоролик с него, например, такой - http://www.intv-inter.net/v/article/?id=534025. Пожалуйста, попробуйте сами сохранить его. Сайт не такой как YouTube. Сохранить файл через линк, взятый с помощью правой кнопки мыши не получается. Пожалуйста, попробуйте сами сохранить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Пиксель-арт рисунки

    Уважаемые фрилансеры! Ищется человек, владеющий данной техникой. Требуется или нарисовать одно изображение в такой манере или предложить уже из имеющихся на тематику, которую мы Вам сообщим. Предполагается и дальнейшее сотрудничество. Опыт и портфолио первостепенные требования! Пишите в ICQ, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать 3 gif баннера

    $20

    Нужно сделать 2 анимированных баннера в формате GIF для сайта 80cents.ru, т.е. под его тематику и его стиль! форматы баннеров 100 на 100, 468x60 и кнопку 88 на 31, цена за три баннера 450 RUR, не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание новогодней странички для конкурса

    $50

    Необходимо создать новогоднюю страничку для конкурса Мира Гладиаторов - http://www.gladiators-ua.com/konkurs Страница должна создавать веселую рождественскую атмосферу (снежинки, елочки, игрушки...) :-) Фактическую нужно сделать несколько иллюстраций к существующей страницы. Креатив приветствуется! :-) Требования к дизайнеру: - креативность - качественное портфолио со ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад