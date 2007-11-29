Дизайн сайта для взрослых (50 шт)

Требуется разработка основной страницы портала (только рисунок), которая содержит рисунки-ссылки на разделы. Тема пртала - музыка Всего 5-ть разделов: - Радио (радиостанции и on-line радио) - Клубы (ночная жизнь) - Молодые исполнители (музыканты, сольные исполнители, полные группы, dj и ...
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Требуется разработка 50 дизайнов. Тема: для взрослых:
Примеры рабочих сайтов, дизайны которых мне нравиться:
http://medicaluniform.netporn.tv/index.php
Под дизайном пониматься сверстанный вариант сайты и не просто шаблон. Готов выкупить готовые дизайн которые не использовались ранее. Если есть примеры готовых дизайнов – жду! Если нет, рисуем (но выкуплю если только мне понравиться)
Цена: ~ 2500$ за 50 дизайнов.
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