Дизайн сайта для взрослых (50 шт)

Отличный Заказчик и очень приятный человек, всем рекомендую! Работать приятно, легко и без проблем. С оплатой все ок, с постановкой задачи тоже все отлично, считаю что с Заказчиком мне повезло и желаю ему успехов во всех начинаниях! ...ну а нам, дизайнерам, соответственно хочу пожелать побольше таких Заказчиков :)...