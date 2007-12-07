Перевод и доработка темы Wordpress

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки199 просмотров
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Нужен специалист со знанием Wordpress для того чтобы помочь перевести и доработать тему. Перевод беру на себя, от Вас требуется знание технической стороны вопроса.

WordPress
16 лет назад
akevlich
Alex Keulich 
44 годаИрландия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
16 лет назад
$200
Все было сделанно качественно и оперативно. Рекомендую всем, да и сам, в будущем, за помощью буду обращаться только к Станиславу.
Плюсы: - Четкое задание. - Человек знает, чего хочет. - Готов платить приличные деньги за приличную работу(!). - Приятен в общении. Вывод: отличный заказчик, таких бы по-больше на данном ресурсе.
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