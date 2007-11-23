Дизайн шаблона

Необходимо сделать шаблон для CMS Joomla. JPEG/PSD . Ничего сложного нет. Требования обычные - валидность, кроссбраузерность... Желательно стучитесь в асю - 397523744. Всем ответившим дам ссылку на картинку из которой необходимо будет сделать шаблон. Благодарю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа Добрый день.
Требуется небольшая доработка шаблона .
1.Убрать настройки шрифта и размера страницы в верхнем правом углу.
2. Переделать раздел МОДЕЛНЫЙ РЯД.
3. Сделать кнопки меню более красивыми.
4.Приму любые предложение по изменению сайта в лучшую сторону
Направление сайта " ВСЕ О МЕРСЕДЕС БЕНЦ"
Сайт www.mb-market.ru
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