Шаблон для Joomla по готовому макету

$50
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок228 просмотров
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Необходимо сделать шаблон для CMS Joomla. JPEG/PSD . Ничего сложного нет. Требования обычные - валидность, кроссбраузерность...

Желательно стучитесь в асю - 397523744. Всем ответившим дам ссылку на картинку из которой необходимо будет сделать шаблон.

Благодарю за внимание к моему сообщению.

Joomla
16 лет назад
CreoShopCms
Юрий 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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