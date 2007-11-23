Дизайн для сайта приколов

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок244 просмотра
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Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org

Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково...

Дизайн должен быть аккуратным. Полностью весь будет переделываться... Никаких "фирменных стилей" на данный момент нет :).

Нужно будет выделить рекламные места... чтобы не было такого дурдома как сча... ну это по ходу дела...

Вот в принципе... всё.

Прошу указывать цены!!!! и сроки!!!!. Также прошу мимо проходить студии и ожиревших дизайнеров...

На приложение не обращайте внимание... ) это так... для красоты ;)

16 лет назад
stryker
Илья 
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов
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