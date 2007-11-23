Изменение дизайна сайта www.probuzhdenie.com. Название компании - Центр телесной психологии Пробуждение Продуктами компании являются психологические услуги (индивидуальные консультации, семинары, тренинги, детско-родительские программы).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org
Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково...
Дизайн должен быть аккуратным. Полностью весь будет переделываться... Никаких "фирменных стилей" на данный момент нет :).
Нужно будет выделить рекламные места... чтобы не было такого дурдома как сча... ну это по ходу дела...
Вот в принципе... всё.
Прошу указывать цены!!!! и сроки!!!!. Также прошу мимо проходить студии и ожиревших дизайнеров...
На приложение не обращайте внимание... ) это так... для красоты ;)
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