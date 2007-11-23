Добрый день уважаемые дизайнеры! Необходим дизайн и верстка для развлекательного сайта (движок DLE 6.3). Так же требуется разработка логотипа сайта и рекламного баннера. Цветовая гамма - белая с голубым либо серым(в общем светлая :)). Структура: две или 3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменение дизайна сайта www.probuzhdenie.com. Название компании - Центр телесной психологии Пробуждение
Продуктами компании являются психологические услуги (индивидуальные консультации, семинары, тренинги, детско-родительские программы).
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