Дизайн для развлекательного портала (CMS DLE6.3)

$500
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок209 просмотров
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Добрый день уважаемые дизайнеры!

Необходим дизайн и верстка для развлекательного сайта (движок DLE 6.3).

Так же требуется разработка логотипа сайта и рекламного баннера.

Цветовая гамма - белая с голубым либо серым(в общем светлая :)).

Структура: две или 3 колонки(навигация слева либо сверху) (шаб растягивающийся).

Так же необходимо выделить места для рекламных баннеров: мне нравится расположение баннеров у nnm.ru.

Шапка не очень большая, т.к. планируется баннер под ней.

Необходим качественый, хороший, стильный дизайн!

Оплата: PayPal, возможно webmoney.

Цена зависит от качества, за достойный дизайн щедро отблагодарю. Опыт работы с DLE обязателен.

Спасибо, жду ваших предложений.

16 лет назад
sirozhka
NaN лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
web_studio54
Аркадий 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад
$400
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик то что надо, доходчиво и чётко выразил задание. По больше таких как Сергей. Буду рад сотрудничеству повторно.
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