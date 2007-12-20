Дизайн для развлекательного портала (CMS DLE6.3)

Добрый день уважаемые дизайнеры!

Необходим дизайн и верстка для развлекательного сайта (движок DLE 6.3).

Так же требуется разработка логотипа сайта и рекламного баннера.

Цветовая гамма - белая с голубым либо серым(в общем светлая :)).

Структура: две или 3 колонки(навигация слева либо сверху) (шаб растягивающийся).

Так же необходимо выделить места для рекламных баннеров: мне нравится расположение баннеров у nnm.ru.

Шапка не очень большая, т.к. планируется баннер под ней.

Необходим качественый, хороший, стильный дизайн!

Оплата: PayPal, возможно webmoney.

Цена зависит от качества, за достойный дизайн щедро отблагодарю. Опыт работы с DLE обязателен.

Спасибо, жду ваших предложений.