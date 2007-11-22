необходимо сделать редизайн сайта по выпуску широкоформатной печати - на автомобили, стены, напольные покрытия и т.п. по запросу вышлю скриншот существующего сайта. 1)необходимы разделы - о компании - продукция - ценник 2)языки * английский ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать дизайн с применение пиксельной графики.
От вас цена. Пример скину в личку.
Наличие портфолио обязательно!
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