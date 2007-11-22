Нарисовать дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется нарисовать дизайн с применение пиксельной графики.

От вас цена. Пример скину в личку.

Наличие портфолио обязательно!

16 лет назад
jastin
Никита 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
exelstudio
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$50
  • Похожие заказы

  • Выпуск широкоформатной печати

    необходимо сделать редизайн сайта по выпуску широкоформатной печати - на автомобили, стены, напольные покрытия и т.п. по запросу вышлю скриншот существующего сайта. 1)необходимы разделы - о компании - продукция - ценник 2)языки * английский ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для OsCommerce VamEdition

    $250

    Интересует дизайн и прикрутка к движку. Тематика - бытовая, аудо-видео и компьютерная техника. Дизайн с использованием флэш технологий.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Легкий дизайн портала/каталога

    Бюджет 150 - 200 у.е. Компания занимается субконтрактами и персоналом. Планируется не сложный портальчик для поиска контрактов или предложений по работе. Стиль должен быть деловой! При разработке можно ориентироваться на уже разработанный буклет, который прилагается. Картинки и фоны должны ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта фирмы Нефтепродуктов и ГСМ

    $150

    Добрый день. Решили сделать сайт для нашего главного отдела по поставке и хранении светлых нефтепродуктов и горюче смазочных материалов. Мы занимаемся поставкой и хранением. У нас есть нефтебаза в г. Харьков, (мощность около 1140 куб.м.), подход ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Несложный дизайн страницы сайта

    $200

    Компании, занимающейся холодильным оборудованием, необходимо разработать несложный дизайн страницы сайта. Логотип имеется. От разработчика требуется HTML - файл с картинками (или флэш).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перенос данных с "канала новостей"

    Перенос данных с "канала новостей" И внедрение в Дизай сайта. Необходимо публиковать данные Перенос данных с "канала новостей" И внедрение в Дизай сайта(формат файла).xml дизайн. предложения на Icq 130770721

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка готового шаблона для Virtuemart

    Необходимо настроить шаблон и внести изменения. ТЗ подшито к проекту. Стучаться в асю сорок шесть двадцать два тридцать шесть с указанием сроков, стоимости, необходимости и размере предоплаты.

    Virtuemart
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад