Выпуск широкоформатной печати

Интересует дизайн и прикрутка к движку. Тематика - бытовая, аудо-видео и компьютерная техника. Дизайн с использованием флэш технологий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо сделать редизайн сайта по выпуску широкоформатной печати - на автомобили, стены, напольные покрытия и т.п. по запросу вышлю скриншот существующего сайта.
1)необходимы разделы
- о компании
- продукция
- ценник
2)языки
* английский
* чешский
* русский
* греческий
имеется лого в векторе
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
Бюджет 150 - 200 у.е. Компания занимается субконтрактами и персоналом. Планируется не сложный портальчик для поиска контрактов или предложений по работе. Стиль должен быть деловой! При разработке можно ориентироваться на уже разработанный буклет, который прилагается. Картинки и фоны должны ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт16 лет назад
- $70
Купил скрипт для сайта автосерфинга но не получается его установить. Прошу сделать любой дизайн более менее симпотичный для сайта автосерфинга.Завершен16 лет назад
- $50
Вот сайт http://plitka.ua/ нужно исправить шаблон чтоб было как тут: http://osc2.template-help.com/14343/index.php Подробное ТЗ вышлю всем желающим.Завершен16 лет назад
- $250
Полная разработка дизайна, концепции, рейтингово-топового каталога движок Tsite http://top.net.ru/spec/ дизайн страници, кнопок, банеров - 150-200 wmz нарезка под движок 50-100 wmzДизайн сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Добрый день. Решили сделать сайт для нашего главного отдела по поставке и хранении светлых нефтепродуктов и горюче смазочных материалов. Мы занимаемся поставкой и хранением. У нас есть нефтебаза в г. Харьков, (мощность около 1140 куб.м.), подход ...Завершен16 лет назад
- $200
Компании, занимающейся холодильным оборудованием, необходимо разработать несложный дизайн страницы сайта. Логотип имеется. От разработчика требуется HTML - файл с картинками (или флэш).Закрыт16 лет назад
Перенос данных с "канала новостей" И внедрение в Дизай сайта. Необходимо публиковать данные Перенос данных с "канала новостей" И внедрение в Дизай сайта(формат файла).xml дизайн. предложения на Icq 130770721Закрыт16 лет назад
Необходимо настроить шаблон и внести изменения. ТЗ подшито к проекту. Стучаться в асю сорок шесть двадцать два тридцать шесть с указанием сроков, стоимости, необходимости и размере предоплаты.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Не обходимо сделать хороший и качественный дизайн для сайта на тему проститутки Москвы и Питера. Дизайн нужен на подобии http://www.putana.nu/ но не точная копия, нужен хороший и качественный дизайн но по возможности как можно ...Завершен16 лет назад