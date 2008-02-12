Нужен хороший дизайн сайта на тему интим досуг

Требуется разрабтчик умеющий рисовать и верстать с опытом работы с Drupal. Также необходимо умение обращаться с темами данной CMS. Возможно долгосрочное сотрудничество после данного проекта. Внимание, необходимо уметь ВЕРСТАТЬ, поэтому дизайнерам, которые только рисуют, не обращатсья.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не обходимо сделать хороший и качественный дизайн для сайта на тему проститутки Москвы и Питера.
Дизайн нужен на подобии http://www.putana.nu/ но не точная копия, нужен хороший и качественный дизайн но по возможности как можно меньше графики.
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