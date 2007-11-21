Дизайн сайта-визитки для ресторана

Уважаемые господа, в этот раз не публикую НИКАКИХ требований, чтобы никого не пугать. Прошу вас, быть активнее. Мне всего - то навсего нужно, чтобы было красиво, и особенно важно, чтобы были красивые и сглаженые шрифты. Предпочтительно, чтобы у ...