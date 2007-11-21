Дизайн сайта + лого

Необходимо разработать дизайн сайта для агентства недвижимости. Стильно, модно, строго и со вкусом! Требование к кандидату: интересное портфолио, работа по аналогичным проектам и работа на ресурсе не менее одного месяца. Срок 5 дней. Указывайте свою цену ...