Дизайн сайта + лого

$800
Дизайн сайтовЗакрыт74 заявки426 просмотров
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Необходимо разработать дизайн сайта и логотип данного проекта. Тема - образовательный портал. Нужен качественный интерфейс без лишних "элементов оформления". Удачный пример http://www.odnoklasniki.ru.

Срок - неделя на дизайн, неделя на доработку. Начать работу необходимо до 25.11.

Бюджет: $550 на дизайн, $250 на лого.

Дизайн сайта
16 лет назад
kovtun
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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