Дизайна шаблона для Цензора.нет

Необходима разработка уникального дизайна шаблона движка DLE 6.3 для развлекательного ресурса www.CENSORA.net Обязательные критерии пожеланий выполнения работы:

- дизайн должен быть уникальным!, создаваться не на основе какого-либо уже сделанного шаблона, а строго нуля!

- шаблон должен быть выполнен в простых, нежных цветах, но не слишком скучных!

- шаблон должен состоять из трёх колонок (две колонки меню по бокам и одна колонка самих новостей по центру)

- желательно чтобы в шаблоне было место, и использовались все основные функции движка DLE 6.3 (последние новости, самые посещаемые, сколько новостей сегодня, самые комментируемые, похожие новости, случайные новости, последние комментарии, поиск, авторизация, голосование, топ авторов, сколько авторов, кто on-line, уникальная капча!, 3 места под рекламу)

- несложность кода приветствуется!

- поддержка шаблона всеми популярными браузерам