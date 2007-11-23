Поправить стиль IPB

Очень хороший фрилансер. Работает быстро и добросовестно. Во время выполнения возникли разногласия, но мы их благополучно уладили, благодаря очень профессиональному подходу этой компании. Все поправки по ходу дела исправлены, критику воспринимает здраво. Общее впечатление от работы положительное. Советую!