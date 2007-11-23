Поправить стиль IPB

$100
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки150 просмотров
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Необходимо изменить цветовую гамму форума IPB. Абсолютно новый шаблон создавать необязательно, достаточно поправить стили и иконки в имеющемся.

Прошу обращаться кандидатов только с опытом работы с IPB.

16 лет назад
doktoroff
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
XciteDeveloper
Саядян 
NaN лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов(-2)
16 лет назад
$90
1 день
Очень хороший фрилансер. Работает быстро и добросовестно. Во время выполнения возникли разногласия, но мы их благополучно уладили, благодаря очень профессиональному подходу этой компании. Все поправки по ходу дела исправлены, критику воспринимает здраво. Общее впечатление от работы положительное. Советую!
Приятно иметь дело с таким заказчиком. Имеет много положительных качеств. Одно из главных -терпеливость, умение прислушиваться и оценивать труд. Советую работать с ним.
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