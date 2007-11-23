Поправить стиль IPB

Разработка нового скина для готового скрипта. Подробности в файле ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изменить цветовую гамму форума IPB. Абсолютно новый шаблон создавать необязательно, достаточно поправить стили и иконки в имеющемся.
Прошу обращаться кандидатов только с опытом работы с IPB.
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