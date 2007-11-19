Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка328 просмотров
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Имеется скрипт.

Требуется изменить дизайн. Особых пожеланий нет. Полная творческая свобода.

(Желательно (но, не обязательно), в «шапке» «легкий» flash. ).

Прошу указать стоимость и срок.

Дизайн сайта
16 лет назад
g2105
Гор 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
1htStudio
Вячеслав 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
42 отзыва(-5)
16 лет назад
$100
1 день
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