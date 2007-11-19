Требуется дизайн для сайта занимающегося установкой антен и кабельного телевидения. Фирменные цвета: Черный и оранжевый. Логотип: http://www.web-spiders.net/clients/domtv/logo_DomTV_06.jpg Пожалуйста, не пишите если вы знакомы с фотошопом первый год, рисование это для вас как хобби, вы любитель вставлять чужие ...