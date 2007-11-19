Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок348 просмотров
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Бюджет 100$. Рождественские скидки принимаются. Качество! рабочий макет. Утверждение. 50% оплата, после работы, остальные 50%.

Пожелания по цвету пока нет. Нужен хороший , привлекательный дизайн.

Только БС.

Дизайн сайта
16 лет назад
ln15
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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