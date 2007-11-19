Уважаемые фрилансеры, нужен дизайн портала, + нужна верстка дизайна.

очень красивый дизайн Бюджет 1000 долларов. Пишите только в личку + оставляйте ссылки на портфолио. нужен только СУПЕРПРОФИ СВОЕГО ДЕЛА P.S.

ICQ 122416019 - стучать только с серьезными предложениями и только полностью уверенным в своих силах людям, которые легко могут создать в photoshop любой шедевр если захотят этого.