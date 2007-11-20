Разработка нового скина для готового скрипта

Требуется выполнить редизайн сайта Тематика: Строительство Работы : Разработка дизайна Обязательное требование: Наличие портфолио. ТЗ не будет, так, как нет воображения (было бы, сам нарисовал) Основное требование по дизайну: Легкость, белый фон. Предоплата 20 процентов по Б.С.