Необходимо разработать шаблон Интернет-магазина часов для Shop-script.

Требования к шаблону: использование бордового цвета в оформлении шапки и менюшек, основной фон - белый. По возможности к бардовому - много золота и роскоши, магазин должен быть интересен целевому посетителю.

Сайт, на который будет устанавливаться шаблон http://www.watchpla.net