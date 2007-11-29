Шаблон Интернет-магазина часов для Shop-script

$100
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки303 просмотра
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Необходимо разработать шаблон Интернет-магазина часов для Shop-script.

Требования к шаблону: использование бордового цвета в оформлении шапки и менюшек, основной фон - белый. По возможности к бардовому - много золота и роскоши, магазин должен быть интересен целевому посетителю.

Сайт, на который будет устанавливаться шаблон http://www.watchpla.net

16 лет назад
zpirit
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Gatteria
Лекса 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$50
3 дня
Inno4ka
Инна 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$100
Спасибо за работу!
Спасибо за проект. Все было хорошо
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