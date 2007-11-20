Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта о ноутбуках http://www.thenotebook.ru

Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково...

Дизайн должен быть серьёзным. Никаких "фирменных стилей" на данный момент нет :).

Нужно будет выделить рекламные места...

Вот в принципе... всё.

Прошу указывать примерные цены и сроки. Также прошу мимо проходить студии и ожиревших дизайнеров...