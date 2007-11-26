48 простых дизайнов для сайтов.

Требуется создать простейшие, но уникальные веб дизайны. Требуемое количество дизайнов 48 штук.

Тематика сайтов следующая:

Первый блок: - 26 дизайнов

Автомобили

Аудио-видео

Вокруг света

Гороскоп

Дети

Здоровье

Зоопарк

Инопланетяне

Интернет

Кино

Красота

Курьезы

Мобильная связь

Мода

Музыка

Полезно

Работа

Рестораны

Светская жизнь

Секс

Скандалы

Спорт

Телевидение

Университеты

Фитнес

Хайтек

Второй блок: - 22 дизайна

Hi-End

MP3

Авто

Игры

Интернет

Кино

Компьютеры

Музыка

Наука и техника

Общество

Путешествия

Развлечения

Сайты для взрослых

Связь

Софт

Спорт

Телевидение

Фото

Юмор

Гаджеты

Шоу-бизнес

Происшествия

Повторюсь ещё раз, что дизайны должны быть простейшие, но дизайн быть трёх колоночным, основыватся на теге div (быть дивовым), а внешний вид дизайна должен быть прописан во внешнем файле, с помощью css стиля. Ну и соответственно шапка сайта состоит из логотипа (рисунка), вот и всё.

Прошу озвучить вашу цену за все, либо один дизайн.

Если у вас возникли вопросы, стучим в icq - 727289