Дизайн сайта на Drupal CMS

$250
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок251 просмотр
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Требуется разрабтчик умеющий рисовать и верстать с опытом работы с Drupal. Также необходимо умение обращаться с темами данной CMS.

Возможно долгосрочное сотрудничество после данного проекта.

Внимание, необходимо уметь ВЕРСТАТЬ, поэтому дизайнерам, которые только рисуют, не обращатсья.

Дизайн сайтаDrupal
16 лет назад
doktoroff
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SpecialS0FT
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
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