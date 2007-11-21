Разработка дизайна сайта

Требуется разработать дизайн сайта (главной и шаблона внутренней страниц) для коврового бизнеса.

Главная страница в полупортальном виде

растягивающийся дизайн, для минимального разрешения экрана 1024*768.

Восприятие дизайна - демонстрация бутиковости, дорогой лаконичности.

Необходимо оптимизировать дизайн под поиск. Не должно быть сложных систем. Без Active X Macromedia Flash (сами кнопки).

Нельзя использовать Frames.

Необходимо разработать имиджевый коллаж для главной и вн. страницы (из фото предоставленных заказчиком)

Нарисовать фрагментную анимацию на главной стр.