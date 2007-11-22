Легкий дизайн портала/каталога

Купил скрипт для сайта автосерфинга но не получается его установить. Прошу сделать любой дизайн более менее симпотичный для сайта автосерфинга.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет 150 - 200 у.е.
Компания занимается субконтрактами и персоналом.
Планируется не сложный портальчик для поиска контрактов или предложений по работе.
Стиль должен быть деловой!
При разработке можно ориентироваться на уже разработанный буклет, который прилагается.
Картинки и фоны должны быть, но не перегруженный графикой.
Лучше, если художник будет из Киева, так как возможно нужно будет поехать к заказеру и обсудить некоторые моменты дизайна с ним напрямую (около Ж/Д вокзала)
Сайты, на которые стоит ориентироваться:
http://www.ukrbiz.net/rus/index/first/
http://www.metalportal.com.ua/
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