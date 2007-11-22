Легкий дизайн портала/каталога

Бюджет 150 - 200 у.е.

Компания занимается субконтрактами и персоналом.

Планируется не сложный портальчик для поиска контрактов или предложений по работе.

Стиль должен быть деловой!

При разработке можно ориентироваться на уже разработанный буклет, который прилагается.

Картинки и фоны должны быть, но не перегруженный графикой.

Лучше, если художник будет из Киева, так как возможно нужно будет поехать к заказеру и обсудить некоторые моменты дизайна с ним напрямую (около Ж/Д вокзала)

Сайты, на которые стоит ориентироваться:

http://www.ukr-print.net/

http://www.rusmarket.ru/

http://www.ukrindustrial.com/

http://www.bigmir.net/

http://www.ukrbiz.net/rus/index/first/

http://baza.in.ua/

http://infocompany.biz/

http://lviv.in/

http://www.liga.net/

http://www.metalportal.com.ua/

http://www.legprom.biz/

http://www.ukrstart.com/

http://ubp.com.ua/

http://www.gorod.dn.ua/