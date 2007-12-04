Привести верстку в соответствие с макетом

$50
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок206 просмотров
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Дано:

1. сверстанные страницы http://demo.ossadchy.net/topmods/index.html и http://demo.ossadchy.net/topmods/index1.html

2. макеты http://demo.ossadchy.net/topmods/main.psd http://demo.ossadchy.net/topmods/topmods.psd

Задача:

надо чтоб странички были 1 в 1 похожи на макеты во всех браузерах.

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Нужно не сверстать с "0", а привести имеющееся в порядок.

16 лет назад
ossadchy
Юрий 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
mikeangel
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Все выполнено в срок, на надлежащем уровне.
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