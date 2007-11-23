Дизан + верстка шаблона, блочный на css

Есть несколько задач 1. Надо Из имеющего PSD файла наверстать на HTML , после 2. Надо сделать Абгрейд на сервере двух DLE сайтов . 3. Наверстать уже сделанный вами html шаблон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется уникальный дизайн сайта ( хостинг).Возможна покупка уже готового дизайна. Главный критерий ,уникальность.
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