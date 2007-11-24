Нужен шаблон для DLE в короткие сроки

Есть сайт - http://www.intv-inter.net. Нужно сохранить видеоролик с него, например, такой - http://www.intv-inter.net/v/article/?id=534025. Пожалуйста, попробуйте сами сохранить его. Сайт не такой как YouTube. Сохранить файл через линк, взятый с помощью правой кнопки мыши не получается. Пожалуйста, попробуйте сами сохранить ...