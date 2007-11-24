Есть сайт - http://www.intv-inter.net. Нужно сохранить видеоролик с него, например, такой - http://www.intv-inter.net/v/article/?id=534025. Пожалуйста, попробуйте сами сохранить его. Сайт не такой как YouTube. Сохранить файл через линк, взятый с помощью правой кнопки мыши не получается. Пожалуйста, попробуйте сами сохранить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется шаблон дизайна сайта типа "adult видео за sms" и на базе его три вариации (классик, гей, лесби). Подробности при переписке.
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