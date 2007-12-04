Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок218 просмотров
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Нужен дизайн сайта автосервиса. Выполненный в стиле Web 2.0

PSD* Пишите в ICQ 5-705-629

Дизайн сайта
16 лет назад
korteks
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
IntelProc
75 летПольша
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Спасибо, Иван! Вы профессионал. Отличная работа. Качественно и в срок. Обязательно буду с Вами сотрудничать в следующих проектах.
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