Дизайн для нескольких сайтов

Требуется несколько дизайнов. До $100 / штука. Выбранному кандидату дается заказ на один из них, если всех все устраивает, исполнитель получает остальные заказы. Требования:

1. в дизайне должен присутствовать как минимум один стильный элемент. в примере это кресло.

2. тектовый логотип, который будет включать (возможно обыгрывть) адрес сайта (домен будет известен исполнителю).

3. нужно также подобрать цвета, размеры и семейства шрифтов для меню, текста и так далее.

4. дизайн не должен выглядеть как шаблон для блога.

Сайты на разные широкопрофильные коммерческие тематики (недвижимость, финансы и так далее).

Максимальная цена $100 (дизайн уровня выше, чем на примере)

Средняя цена $50 (дизайн уровня как на примере)

При подаче заявки обязательно указывайте свою цену.