Дизайн для нескольких сайтов

Дизайн сайтовЗавершен43 заявки471 просмотр
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Требуется несколько дизайнов. До $100 / штука. Выбранному кандидату дается заказ на один из них, если всех все устраивает, исполнитель получает остальные заказы. Требования:

1. в дизайне должен присутствовать как минимум один стильный элемент. в примере это кресло.

2. тектовый логотип, который будет включать (возможно обыгрывть) адрес сайта (домен будет известен исполнителю).

3. нужно также подобрать цвета, размеры и семейства шрифтов для меню, текста и так далее.

4. дизайн не должен выглядеть как шаблон для блога.

Сайты на разные широкопрофильные коммерческие тематики (недвижимость, финансы и так далее).

Максимальная цена $100 (дизайн уровня выше, чем на примере)

Средняя цена $50 (дизайн уровня как на примере)

При подаче заявки обязательно указывайте свою цену.

16 лет назад
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
anniks
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотное ТЗ и своевременная оплата! Приятно было сотрудничать!)
bianko
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$70
damirmanapov
Дамир 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
Работали в области дизайна. Отмечено: 1. оперативная и качественная реакция на замечания/предложения 2. работа в срок, не заставлял напоминать
Отличный заказчик, никаких проблем с оплатой, оперативно на все реагирует.
faG
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
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