Дизайн для нескольких сайтов

Нужен дизайн сайта автосервиса. Выполненный в стиле Web 2.0 PSD* Пишите в ICQ 5-705-629
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется несколько дизайнов. До $100 / штука. Выбранному кандидату дается заказ на один из них, если всех все устраивает, исполнитель получает остальные заказы. Требования:
1. в дизайне должен присутствовать как минимум один стильный элемент. в примере это кресло.
2. тектовый логотип, который будет включать (возможно обыгрывть) адрес сайта (домен будет известен исполнителю).
3. нужно также подобрать цвета, размеры и семейства шрифтов для меню, текста и так далее.
4. дизайн не должен выглядеть как шаблон для блога.
Сайты на разные широкопрофильные коммерческие тематики (недвижимость, финансы и так далее).
Максимальная цена $100 (дизайн уровня выше, чем на примере)
Средняя цена $50 (дизайн уровня как на примере)
При подаче заявки обязательно указывайте свою цену.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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