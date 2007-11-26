Анимированная главная страница сайта

$200
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать аннимированную главную страницу. Половина картинки-косимческий отсек с космонавтом, иллюминатор с мигающими

звездами, космонавт головой крутит. Вторая половина- квартира, мужик делает ремонт, в окне солнце и летают ласточки.

При наведении курсора на определенные точки на картинке, вываливается изображение слоя краски и описание защитных свойств и температурных воздействий.

На каждой странице продуктов, появляется аннимированный строитель равшан из камеди :-), или блондинка с комбинезоне с 6 размером бюста и рассказывает о наиболее эффективном применении красок. Глаза моргают, можно сделать, чтобы в руке была кисточка, или валик и она прокрашивает рядом сектор, на нем появляется текст.

16 лет назад
hazal34
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен Template для Joomla

    $1000

    нужен дизайнер (в Москве), который сделает стильный (деловой) Tamplate Joomla 1.0.13 для компании, занимающейся продажей мебели и дизайном интерьера, не интернет-магазин, плюс 4 карты проезда от Вас - ссылки на портфолио (действующие сайты) подробности, ТЗ - ...

    Joomla
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна для интернет казино

    $250

    Необходимо разработать более приятный дизайн для интернет казино http://kazino-777.info/ Необходимо предложить несколько вариантов и изменить расположение основных меню. К рассмотрению принимаются предложения с уже существующими возможными вариантами шаблонов(наброски для общего представления, чтоб было о чем разговаривать).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нарисовать дизайн по эскизу и порезать в HTML

    $50

    Надо сделать дизайн сайта по готовому эскизу из templatemonster.com. Шаблон оттуда уже выбран, сообщу заинтересовавшему меня кандидату - надо просто его скопировать плюс поменять несколько цветов. Указывайте, пожалуйста, цену и сроки. спасибо. Сергей.

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шапки

    $350

    Здравствуйте. Я разрабатываю сайт о культуре России (наподобие russianculture.ru). Заголовок страниц будет в шапках, которые и нужно нарисовать. Разные шапки с общей идеей для статей разделов «Культура», «Наука» и «История». Общая идея значит чтобы они не ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Макет+верстка, тематика проекта - каталог+рейтинг

    $100

    На выходе мне нужен html+css (psd источник конечно тоже) сайт - рейтингующий каталог типа liveinternet и прочих также понадобится набор разноцветных кнопок как 88х31 так и нестандартных скрипт рейтинга покупной, так что образцы уже работающих сайтов покажу в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта строительной компании

    $250

    Необходим дизайн сайта небольшой строительной компании Структура сайта: 1. О компании 2. Услуги 3. Проекты // данный раздел с подробным описание, фотографиями строительных объектов 4. Новости 5. Контакты Минимум 2 варианта, из которых будет выбран один, который и будет дорабатываться.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен современный дизайн интернет магазина

    Нужен современный и класическо/нетральный дизайн интернет магазина, по функциональности похожий на www.sneshoppen.dk Хотелось, что бы дизайн состоял из красивых тематических картинок. В результате первой итерации хочу получить 3 макета из которых выберу 1 и по нему будут ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание joomla1.5 шаблона для сайта церкви

    $250

    Нужно создать красивый, чистый, живой шаблон для церковного сайта под систему joomla1.5. Также нужно создать компонент для видео архива. www.bethanysmc.org - сайт как он есть сейчас на системе joomla 1.0.13 www.bethanysmc.org/new ...

    Joomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад