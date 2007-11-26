Анимированная главная страница сайта

Создать аннимированную главную страницу. Половина картинки-косимческий отсек с космонавтом, иллюминатор с мигающими

звездами, космонавт головой крутит. Вторая половина- квартира, мужик делает ремонт, в окне солнце и летают ласточки.

При наведении курсора на определенные точки на картинке, вываливается изображение слоя краски и описание защитных свойств и температурных воздействий.

На каждой странице продуктов, появляется аннимированный строитель равшан из камеди :-), или блондинка с комбинезоне с 6 размером бюста и рассказывает о наиболее эффективном применении красок. Глаза моргают, можно сделать, чтобы в руке была кисточка, или валик и она прокрашивает рядом сектор, на нем появляется текст.