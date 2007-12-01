Нарисовать дизайн по эскизу и порезать в HTML

$50
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок299 просмотров
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Надо сделать дизайн сайта по готовому эскизу из templatemonster.com.

Шаблон оттуда уже выбран, сообщу заинтересовавшему меня кандидату - надо просто его скопировать плюс поменять несколько цветов.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

спасибо.

Сергей.

HTML
16 лет назад
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
GK-design
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
сделал быстро
Работа несложная, оплата соответствующая. Сотрудничество прошло ровно, без проблем. Хорошо поработали, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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