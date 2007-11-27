Дизайн для сервиса XMEST

$250
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Изменить дизайн, + возможно стиль.

Адрес сайта: XMEST.RU

Макеты слать на [email protected] с пометкой ника на weblancer.net

Оплата 50-200$

С уважением, Игорь.

16 лет назад
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Нужен Template для Joomla

    $1000

    нужен дизайнер (в Москве), который сделает стильный (деловой) Tamplate Joomla 1.0.13 для компании, занимающейся продажей мебели и дизайном интерьера, не интернет-магазин, плюс 4 карты проезда от Вас - ссылки на портфолио (действующие сайты) подробности, ТЗ - ...

    Joomla
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн и верстка под DLE

    Добрый день. есть шапка и лого. надо сделать дизайн и сверстать все это под DLE отвечу на все вопросы тут или по icq 777874 дизайн - верстка должна быть резиновая. под все браузеры. у откликнувшегося хотелось бы увидеть портфолио с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка логотипа и дизайна сайта

    $500

    Задача разработать: логотип( требования: просматриваемость в цветном и черно-белом варианте), дизайн сайта начинающей строительной компании. Просьба не писать ок, согласен,см. портфолио, а все-таки предложить какую-то идею( в любом варианте усно, сноска на подобный вариант или ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Анимированная главная страница сайта

    $200

    Создать аннимированную главную страницу. Половина картинки-косимческий отсек с космонавтом, иллюминатор с мигающими звездами, космонавт головой крутит. Вторая половина- квартира, мужик делает ремонт, в окне солнце и летают ласточки. При наведении курсора на определенные точки на картинке, ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна для интернет казино

    $250

    Необходимо разработать более приятный дизайн для интернет казино http://kazino-777.info/ Необходимо предложить несколько вариантов и изменить расположение основных меню. К рассмотрению принимаются предложения с уже существующими возможными вариантами шаблонов(наброски для общего представления, чтоб было о чем разговаривать).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нарисовать дизайн по эскизу и порезать в HTML

    $50

    Надо сделать дизайн сайта по готовому эскизу из templatemonster.com. Шаблон оттуда уже выбран, сообщу заинтересовавшему меня кандидату - надо просто его скопировать плюс поменять несколько цветов. Указывайте, пожалуйста, цену и сроки. спасибо. Сергей.

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шапки

    $350

    Здравствуйте. Я разрабатываю сайт о культуре России (наподобие russianculture.ru). Заголовок страниц будет в шапках, которые и нужно нарисовать. Разные шапки с общей идеей для статей разделов «Культура», «Наука» и «История». Общая идея значит чтобы они не ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Макет+верстка, тематика проекта - каталог+рейтинг

    $100

    На выходе мне нужен html+css (psd источник конечно тоже) сайт - рейтингующий каталог типа liveinternet и прочих также понадобится набор разноцветных кнопок как 88х31 так и нестандартных скрипт рейтинга покупной, так что образцы уже работающих сайтов покажу в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта строительной компании

    $250

    Необходим дизайн сайта небольшой строительной компании Структура сайта: 1. О компании 2. Услуги 3. Проекты // данный раздел с подробным описание, фотографиями строительных объектов 4. Новости 5. Контакты Минимум 2 варианта, из которых будет выбран один, который и будет дорабатываться.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад