Дизайн интернет магазина подарков

Добрый день. есть шапка и лого. надо сделать дизайн и сверстать все это под DLE отвечу на все вопросы тут или по icq 777874 дизайн - верстка должна быть резиновая. под все браузеры. у откликнувшегося хотелось бы увидеть портфолио с ...